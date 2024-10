Reggina: DG Gianni: ‘Siamo fermi con gli abbonamenti della Tribuna Est’

Il Direttore Generale mette in evidenza la questione Gradinata non ancora risolta

Tanti gli argomenti trattati nel corso della trasmissione “Passione Amaranto” in onda su Reggina TV con il DG Andrea Gianni. A tenere banco è la questione Tribuna Est non ancora completamente risolta e con il rischio che anche con il Bisceglie il settore possa essere aperto ai soli abbonati: “Per quello che riguarda la Tribuna Est siamo in continuo contatto con l’assessore ai Lavori Pubblici per capire se fino alla prossima gara la ditta che ha in appalto la sistemazione dei seggiolini riuscirà a completare l’intero percorso che non riguarda solo ed esclusivamente il posizionamento, quanto invece, cosa molto più importante, la collocazione dei numeri per ogni seggiolino.

Questo è un passaggio fondamentale per quella che poi sarà la decisione della Commissione di Vigilanza Provinciale. Ad ogni posto deve corrispondere il numerino e quindi quello del biglietto. Questo ritardo per il momento ci comporta il blocco della vendita degli abbonamenti del settore di Gradinata e qualora non dovesse essere risolta per sabato, ci potrebbe impedire di soddisfare le richieste che immaginiamo ci possano essere per la sfida con il Bisceglie, avendo a disposizione solo due settori.

Mi chiedono sempre della Curva Nord e ripeto ancora una volta che la Reggina non è proprietaria tantomeno gestisce l’Oreste Granillo. Noi altro non possiamo fare che sollecitarne gli interventi”.