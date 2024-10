Reggina, assegnata la maglia numero 9

Non sarà un attaccante ad indossarla

Solitamente è la maglia, dopo il numero dieci, di maggiore fascino, essendo spesso sulle spalle di chi viene identificato come uomo gol e quindi determinante per la squadra per la quale gioca.

German Denis ha preferito indirizzarsi sulla 19 e così la vacante maglia numero 9 andrà ad indossarla un difensore, l’ultimo arrivato Edoardo Blondett. Per il giovane Rivas, invece, l’assegnazione della numero 11.