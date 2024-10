Calcio – Subito il big match Bari-Reggina. Prossimo turno e classifica

Al S. Nicola la sfida più attesa. Toscano: "Una partita come le altre non un esame"

Tre giornate di campionato e già questo girone C della serie C concentra le attenzioni su di se. La Ternana conferma di essere una delle squadre da battere collocandosi in testa alla classifica a punteggio pieno, il Bari ne ha vinte due con enorme fatica e persa una, il Catania crollo dopo due successi sul campo del Potenza, ma la squadra che attualmente impressiona per espressione di gioco, qualità e tanti, tanti gol è la Reggina di mister Toscano.

E per quello che riguarda il prossimo turno, subito il match più atteso ed anche ritenuto dagli addetti ai lavori come quello più importante per la forza degli organici e delle due società. Al S. Nicola, in posticipo, Bari-Reggina, anche se per mister Toscano: “Non è un esame, ma una partita come le altre“.

Il quadro completo del prossimo turno e la classifica attuale:

PROSSIMO TURNO

Casertana – Rieti

Catania – Viterbese

Paganese – V. Francavilla

Teramo – Cavese

Ternana – Monopoli

Bisceglie – Potenza

Catanzaro – Sicula Leonzio

AZ Picerno – Avellino

Vibonese – Rende

Bari – Reggina lunedi ore 20.45

CLASSIFICA

Ternana 9

Reggina 7

AZ Picerno 7

Catanzaro 7

Viterbese 6

Potenza 6

Catania 6

Bari 6

Avellino 6

Paganese 4

Casertana 4

Bisceglie 4

Monopoli 3

V. Francavilla 2

Cavese 2

Sicula Leonzio 1

Vibonese 1

Teramo 0

Rieti 0

Rende 0

Leggi anche