Calcio serie C – Ternana a punteggio pieno, Reggina seconda, crollo Catania

Terza giornata del campionato di serie C. La Reggina conferma la sua forza ed anche il Bisceglie ne deve prendere atto, sono otto i gol in due partite al Granillo per gli amaranto, nove nelle tre totali. La Ternana è a punteggio pieno in classifica, crolla il Catania sul campo del Potenza, colpo esterno del Catanzaro. E lunedi prossimo al S. Nicola Bari-Reggina. I risultati e la classifica

TERZA GIORNATA

Avellino – Teramo 2-0

Cavese – Vibonese 1-1

Monopoli – Catanzaro 0-1

Reggina – Bisceglie 3-0

Rende – Ternana 1-2

Rieti – Bari 1-2

Sicula Leonzio – Paganese 2-2

V. Francavilla – Casertana 1-1

Potenza – Catania 2-0

Viterbese – AZ Picerno 1-2

CLASSIFICA

Ternana 9

Reggina 7

AZ Picerno 7

Catanzaro 7

Viterbese 6

Potenza 6

Catania 6

Bari 6

Avellino 6

Paganese 4

Casertana 4

Bisceglie 4

Monopoli 3

V. Francavilla 2

Cavese 2

Sicula Leonzio 1

Vibonese 1

Teramo 0

Rieti 0

Rende 0

Leggi anche

Leggi anche