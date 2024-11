Calcio: il big match Scafatese-Siracusa senza tifosi siciliani. La motivazione

Domenica il big match tra le due compagini in testa alla classifica

E’ la partita più attesa della prossima domenica quella tra la Scafatese e il Siracusa, le due compagini in testa alla classifica e insieme alla Reggina favorite per la vittoria finale del campionato. Si ipotizzava una grande cornice di pubblico per la presenza oltre che dei numerosi tifosi locali, anche di quelli aretusei ai quali, invece, è stata negata, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Salerno:

Leggi anche

Il comunicato

“?? ????? ????? ???? ?????? ??? ?? ??^ ???????? ??? ?????? ? ?? ????? ?, ?? ????????? ???? ?????? “????????” ?? ??????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ??:??, ?? ?????????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ?? ????????? ????? ????????? ?? ????????“.