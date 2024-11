Reggina-Pompei: come se la gioca mister Trocini?

Dato per scontato che non faranno parte della contesa i vari Lazar, Cham, Porcino, Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Renelus e con il dubbio che riguarda Salandria, mister Trocini sta lavorando giustamente a porte chiuse per cercare soluzioni alternative. Una ipotesi potrebbe essere quella già vista in Coppa Italia con un 4-4-2 molto offensivo, oppure, cosa più probabile, rimanere al 4-3-3 con un centrocampo rinnovato e inedito.

Davanti a Martinez ci dovrebbero essere Vesprini, Girasole, Adejo più Malara a sinistra, in mezzo al campo, certamente verrà confermato Giuliodori, insieme a lui Laaribi che ha smaltito l’affaticamento e un posto ancora a disposizione tra Urso e Ba. In attacco il tridente dovrebbe essere formato da Ragusa a sinistra, Provazza a destra e più avanzato Barranco con un Curiale che scalpita dopo la doppietta alla Gelbison.