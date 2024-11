Reggina: menomale che in organico c’è il Porcino destro…

Emergenza infortuni reale con tanti calciatori fuori per la prossima sfida, quella che la Reggina giocherà al Granillo contro il Pompei. Il presupposto principale è quello intanto di non sottovalutare un avversario in piena fase di smobilitazione, ma con tanta voglia di dimostrare che si possono ottenere risultati anche e soprattutto con i giovani, avendo già provato la scottante esperienza fallimentare con i nomi altisonanti. Poi, sarà di fondamentale importanza gettare il cuore oltre l’ostacolo, viste le tante defezioni riguardanti giocatori importanti dell’organico alcuni dei quali insostituibili.

Leggi anche

Scontate le assenze di Cham, Porcino, Barillà e Renelus, in settimana lo staff medico, capitanato dal dottore Pasquale Favasuli, insieme al responsabile infortuni Paolo Albino, si è adoperato per il recupero di due calciatori preziosi come Laaribi, tornato ad allenarsi con la squadra e Salandria, quest’ultimo alle prese con una micidiale botta ricevuta tra collo del piede e caviglia che gli ha procurato ematoma e dolore. Il buon Ciccio potrebbe essere disponibile, ma sarà reduce da una settimana in cui non si è ancora allenato.

Leggi anche

Ma mister Trocini, attraverso un esperimento riuscito, in mezzo al campo sa di poter avere un’arma in più. Giuliodori, fortemente voluto dall’ex Pergolizzi, ha ricoperto tanti ruoli nel corso di questa prima parte di stagione, ma sempre da esterno, alto, basso, a destra e a sinistra, dimostrando adesso di poter dare il proprio contributo anche da mezzala. Una duttilità impressionante tanto da essere definito dal tecnico “il Porcino destro…“.