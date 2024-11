Reggina: le ipotesi a centrocampo, viste le tante defezioni

La bravura a mister Trocini, oltre che per gli aspetti tecnico-tattici, gli può essere anche riconosciuta essendo stato in grado in pochissimo tempo di trasmettere ai suoi calciatori una spinta motivazionale fortissima. Ed è vero quello che gli allenatori spesso ripetono e cioè che i moduli contano fino a un certo punto, se non supportati dal giusto atteggiamento. Ed è lo spirito quello che maggiormente è venuto fuori in queste prime due partite in cui il tecnico cosentino ha guidato la squadra, quindi a Vibo in campionato e contro la Gelbison in Coppa Italia.

Voglia, atteggiamento, combattività, tenacia e spirito battagliero, caratteristiche messe in campo da tutti i protagonisti, quelli chiamati in causa nell’undici iniziale e quelli subentrati. Da un lato a Trocini attribuiamo determinati meriti, dall’altro non possiamo fare a meno di evidenziare quanto poco fortunato sia stato questo breve suo percorso per quello che riguarda gli acciaccati. Tutti in una volta, molti nello stesso reparto.

Cham, Porcino, Barillà, Salandria, l’affaticamento di Laaribi, lo stop già esistente di Dall’Oglio e per ultimo Renelus. Scontato la tifoseria si chieda come possa essere costruito il nuovo centrocampo per la sfida al Pompei, ricordando che tra gli assenti c’è anche lo squalificato Forciniti. Partiamo da una certezza che riguarda Urso, facendo i dovuti scongiuri uno dei superstiti, insieme a lui Giuliodori il quale ha dimostrato di poter dare delle garanzie anche se non nel suo ruolo naturale e poi si confida nel recupero pieno di Laaribi.

Nel frattempo la società, tramite il Dt Bonanno, ha fatto sapere di avere risolto la questione Ba e quindi a disposizione di Trocini ci sarebbe anche il mancino ex Trapani. In caso di centrocampo a tre Urso potrebbe fungere da play basso con i due interni Giuliodori e Laaribi, se quest’ultimo non dovesse recuperare potrebbe ritrovare il posto da titolare Ba. Aspettando notizie da Salandria. Non è da escludere, invece, l’idea di un centrocampo a due.