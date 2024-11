Pompei, Mango: ‘Ricordo la Reggina da ragazzino, quando giocava in A’

Reggina-Pompei, il match che si giocherà domenica pomeriggio all’Oreste Granillo con gli amaranto carichi e motivati dopo gli ultimi due successi tra campionato e Coppa Italia e un Pompei che sta cercando di ricostruire dopo la massiccia smobilitazione. Un incontro che gli amaranto non sottovaluteranno nonostante le difficoltà dell’avversario, un Pompei che con il suo presidente Francesco Mango parla di calciomercato ma anche in maniera lodevole della Reggina e della sua storia. Alcuni passaggi dell’intervista rilasciata ai colleghi di Tuttomercato24.com:

Il mercato

“Per quanto riguarda gli acquisti, stiamo cercando un play, una mezzala e un attaccante importante tre profili importanti che innanzitutto che hanno fame e ci danno una mano a raggiungere l’obiettivo salvezza“.

I nuovi imprenditori

“I nuovi soci sono imprenditori di Pompei che finalmente hanno aderito a questo progetto. Innanzitutto per la loro città e per dar continuità a tutto, mi ha fatto piacere che hanno creduto nel progetto e sono andati per cercare di fare belle cose a Pompei“.

La Reggina

“Per quanto riguarda la partita di domenica è una partita affascinante perché chiunque la vuole giocare, io ricordo bene la Reggina da ragazzino quanto giocava in Serie A me lo ricordo come se fossi ora“.