Reggina-Pompei: inizia la prevendita. Trocini vuole gente ed entusiasmo al Granillo

AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 11 di giovedì 21 novembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Pompei, in programma domenica 24 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Leggi anche

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso:

Il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari: Venerdì 22 e sabato 23 novembre: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Domenica 24 novembre: dalle ore 10 alle ore 13.

Sul territorio di Reggio Calabria, presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Informazioni sul settore ospiti

Il biglietto unico per il settore ospiti ha un costo di € 10 più prevendita ed è acquistabile online sul portale VivaTicket.