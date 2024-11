Reggina: la squadra va, ma gli infortuni continuano

Benissimo a Vibo, molto bene anche in Coppa Italia. La Reggina con mister Trocini ha cambiato marcia e soprattutto atteggiamento. Decisamente una squadra diversa rispetto a quella precedente, segnali di crescita che lasciano ben sperare per il futuro a patto che si prosegua su questo percorso tracciato.

Il tecnico ha cambiato una intera formazione, modulo, ma i risultati sul piano del gioco sono rimasti identici. Bene tutti, compresi i giovanissimi, entrati in partita con grande disinvoltura e addirittura in gol con Sturniolo. Provazza è tornato a essere Provazza, mentre Giuliodori collocato in mezzo al campo ha dato l’ennesima risposta positiva. E, vista l’emergenza, l’argentino probabilmente verrà confermato in quel ruolo anche domenica con il Pompei.

A proposito di emergenza, alla lunga lista di infortuni si aggiunge anche Renelus. Durante la fase di riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare e ha preferito fermarsi, sicuramente salterà la prossima partita. Per quello che riguarda gli altri calciatori, non ci sono dubbi sui recuperi più lunghi per quello che riguarda Porcino e Cham, mentre Barillà, già sottoposto a intervento per rimettere a posto la frattura all’ulna, potremmo rivederlo in campo con un tutore già dalla trasferta di Caltanissetta.

Laaribi, tenuto a riposo dopo l’affaticamento, dovrebbe essere disponibile, mentre per Salandria c’è solo da aspettare per capire se il dolore dopo la contusione è sopportabile o meno. Nel frattempo, come detto, Trocini ha trovato un duttile Giuliodori mentre secondo quanto riferito dal DT Bonanno, confermando le problematiche avanzate dal calciatore Ba e dopo un confronto, il centrocampista sarebbe adesso totalmente a disposizione e speriamo anche convinto. Recupero prezioso.