Calciomercato Reggina: arriva il portiere Under. Reggino e cresciuto nel settore giovanile amaranto

E’ stato annunciato nel post gara dal Dt Pippo Bonanno il quale ha parlato di un nuovo arrivo nella giornata di giovedi per la compagine amaranto. Ha specificato trattasi di un portiere Under che si unisce alla batteria già presente di giovani come Lazar, 2004 e fermo per infortunio e Katsaros, 2006, oltre ovviamente all’Over Martinez.

Il profilo individuato è quello di Antonio Lagonigro, un ritorno per lui, reggino, cresciuto nel settore giovanile amaranto e pronto al rientro. La scorsa estate è stato portato a Pistoia dal Ds Massimo Taibi che ha conosciuto proprio a Reggio Calabria il giovane portiere e apprezzato le sue qualità. Le cose non sono andate per come si immaginava con la compagine toscana in grande ritardo in classifica e con diversi cambiamenti in corsa compresa la guida tecnica. Antonio Lagonigro ha deciso di risolvere il suo contratto con la Pistoiese ed è pronto a riabbracciare la Reggina. Katsaros potrebbe salutare.