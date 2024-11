Reggina: il momento no continua. Si ferma anche Renelus

A pochi minuti dall’inizio del match, dopo aver ufficializzato le formazioni, l’ufficio stampa comunica un cambio per quello che riguarda la formazione e più precisamente nel reparto offensivo.

Leggi anche

Un problema non meglio specificato ha costretto Renelus a non partecipare all’incontro, al suo posto Curiale. Continua il momento complicato per gli amaranto, anche se rimane da capire quale sia stato realmente il motivo che ha causato l’impossibilità per l’attaccante.