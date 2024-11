Reggina, Bonanno: importante dichiarazione su Ba e poi sul mercato

Soddisfazione per la vittoria ma anche per la risposta ottenuta da quei calciatori che hanno giocato meno e soprattutto i giovani arrivati dal settore giovanile. A radio Febea il DT Bonanno: “Siamo contenti di avere visto all’opera ragazzi che fino a oggi non avevano avuto molto spazio. Si è vinto contro una grossa squadra e il merito va certamente anche al settore giovanile che ha proposto cinque ragazzi che si sono fatti trovare pronti.

Leggi anche

A questa squadra difficilmente abbiamo rimproverato impegno, vincendo a Vibo l’ambiente si è caricato e ora vogliamo mantenere questa condizione. Con Ba? Abbiamo avuto un confronto e il calciatore si è messo a disposizione. Domani arriverà un altro Under, è un portiere del 2006. Il mercato? Intanto siamo contenti di vedere la squadra giocare così, non si cambia tanto per, solo per rinforzarla e questa rosa è competitiva, lo dicono tutti. Se arrivano si possono cogliere delle opportunità”.