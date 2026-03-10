Bocale: ‘Giustizia sportiva conferma sospensione e aggressione. Rigettato il ricorso dei Crazy Lions’

“Ancora una volta ci troviamo a dover intervenire con un comunicato su vicende che avremmo voluto chiuse e dimenticate. Purtroppo, invece, siamo costretti a parlare di eventi che nel calcio non dovrebbero mai accadere.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria, in un primo momento, aveva già confermato quanto accaduto durante la gara del 12 febbraio 2026, valida per il Campionato di Serie C di Calcio a 5 Femminile: la sospensione della partita a causa dell’ingresso in campo di soggetti “estranei”, il varco aperto nella rete di recinzione e, soprattutto, l’aggressione ai danni di una nostra calciatrice che stava solo cercando di riportare la calma. Nonostante questo, la società A.S.D. Crazy Lions Club ha scelto di fare ricorso, ritenendo probabilmente di poter ribaltare una situazione ampiamente documentata dai presenti.

Non avevamo dubbi che il ricorso sarebbe stato respinto: quanto denunciato dalla nostra società corrisponde pienamente a quanto accaduto in campo. La richiesta di annullamento della sanzione rappresenta, a nostro avviso, un atteggiamento incomprensibile e irrispettoso nei confronti dello sport e delle atlete coinvolte. Ancora una volta, invece di un mea culpa e di scuse formali, ci siamo ritrovati a leggere ricorsi e comunicazioni che non aggiungono nulla se non ulteriori tensioni e follie.

La nostra prima denuncia, precisa e documentata, è stata pienamente confermata dal Giudice Sportivo: non abbiamo mai avuto bisogno di ampliare o inventare nulla. Al contrario, quando sbagliamo, abbiamo sempre l’umiltà di chiedere scusa.

Ci auguriamo che questa volta sia davvero messo un punto finale a questa triste vicenda e che si torni a parlare esclusivamente di calcio. Auspichiamo che situazioni del genere non si verifichino mai più, in nessuna categoria e tantomeno nel campionato femminile.

Non vediamo l’ora di incontrare nuovamente questi avversari in campo, con la speranza che a vincere sia finalmente la sportività”.

A.S.D. Bocale Calcio Admo

