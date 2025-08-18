Calcio: ricordate Boranga? Il portierone torna in campo a 83 anni

“Anche se ha passato gli 80 anni (83 a ottobre), per Lamberto Boranga lo sport competitivo non è un tabù. Che si parli di calcio, nel quale ha un lungo passato agonistico, o di atletica campione del mondo Master poco importa. “Si può fare. Certo se sei in forma e sei allenato. In fin dei conti a 82 anni si è solo dei ragazzi adulti” la sua ricetta annunciata in vista dell’ennesima avventura.

Boranga, medico, cardiologo e dello sport, è stato infatti appena tesserato con la Trevana e si accinge, a ottobre, a disputare come portiere almeno una partita della Prima Categoria umbra. Boranga, che è stato, tra l’altro, portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena, ha scelto di tornare a Trevi, terra dell’olio e luogo al quale è particolarmente legato”.

fonte: ansa.it