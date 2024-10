Calcio – Bruno Trocini: ‘Rende addio. Io alla Reggina…?

Con Maurizi ancora sotto contratto fino al giugno del 2019, la Reggina sembra comunque intenzionata a cambiare registro, dopo aver deciso di salutare con qualche mese di anticipo il DS Basile e probabilmente tenterà una risoluzione consensuale con l’attuale tecnico.

Nei giorni scorsi proprio attraverso il nostro giornale, abbiamo parlato di un possibile interessamento verso l’attuale tecnico del Rende Bruno Trocini il quale, presente alla trasmissione “I fatti del pallone” su LaC, ha parlato del campionato che la sua squadra continuerà a giocare con la disputa dei play off e del suo futuro: “I risultati non arrivano attraverso una sola componente. La coesione è tra gli elementi più importanti per arrivare a fare ciò che ha fatto il Rende. Per chi ha memoria corta vorrei ricordare che il nostro ripescaggio è arrivato a pochi giorni dall’inizio del campionato, bravo chi ha scelto i calciatori ed il grande coraggio nel mantenere un gruppo che aveva fatto benissimo in serie D. Bravi e fortunati.

Se rimango a Rende? Faccio fatica a parlare di me, ma ho già detto la settimana scorsa che io ed il Rende ci siamo dati tutto quello che avevamo da darci, la soluzione migliore per entrambi è quella di dividere le nostre strade, ne ho già parlato con il presidente, ma adesso voglio concentrarmi solo sui play off.

Io alla Reggina? Fra qualche giorno ho una partita importante, devo dire che questa domanda mi imbarazza molto e quindi non rispondo”.