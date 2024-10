Calcio, Caiata: oltre le promozioni, un’altra proposta del presidente del Potenza

La proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro verrà discussa nella prossima Assemblea del 4 maggio.

Nel frattempo vi sono le dichiarazioni anche dei presidenti, come quello del Potenza Caiata, riportate da tuttoC.com: “Oggi non è prevalso l’egoismo tanto che si è parlato di aumentare il numero di squadre e diminuire le risorse a disposizione, ma abbiamo approvato tutto all’unanimità (4 promozioni e blocco delle retrocessioni). In un prossimo futuro parleremo delle riforme del campionato, qualcosa dovrà essere fatto altrimenti tante squadre si troveranno in ginocchio. La soluzione più semplice è che la Serie C diventi dilettantistica, se il semi-professionismo non esiste e ha bisogno di un’approvazione giuridica, il dilettantismo è una scelta che possiamo attuare in autonomia.

Io non vedo differenze, l’organizzazione è la stessa e può essere anche una soluzione pro-tempore, finché non si ristabiliranno le condizioni economiche”.