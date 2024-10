Calcio – Il calendario della Reggina: andata, ritorno e le date degli incontri

L’atteso calendario del campionato di serie C è stato finalmente diramato. Aspettando ciò che sarà del Cerignola, sembra che questa stagione possa partire con regolarità, 20 squadre ai nastri di partenza, apparentemente nessuna in sofferenza economica. Le regole sono cambiate, c’è stata maggiore rigidità sull’iscrizione, non vi saranno più punti di penalizzazione per chi non paga ma l’immediata esclusione.

Per quello che riguarda la parte tecnica del campionato, come si è detto da più parti, il girone C è decisamente quello più duro, forte e composta da compagini di altissimo livello. La Reggina ha degli obiettivi che per volontà del tecnico Toscano non vengono sbandierati ai quattro venti ma costruiti per poter essere raggiunti.

Vediamo nel dettaglio il cammino degli amaranto avversario per avversario con una partenza, dalla quarta alla nova giornata davvero molto dura:

