Reggina – Tutte in campo le squadre giovanili amaranto con una grande novità

Sabato da “all-in” amaranto. Le selezioni giovanili Berretti, Under 17 e Under 15 tornano in campo. Esordio assoluto per i ragazzi di Tobia Assumma nel campionato d’appartenenza al Marco Lorenzon di Rende contro i biancorossi.

Under 15 e Under 17, invece, ospiteranno il Potenza sul campo 3 del Centro Sportivo Sant’Agata.

Le due gare saranno trasmesse in diretta sui canali Facebook (Reggina 1914) e Youtube (Reggina 1914 TV).

Ecco il riepilogo degli impegni:

“DANTE BERRETTI” GIRONE F, 1^ GIORNATA: Rende – Reggina (ore 15, Stadio “Marco Lorenzon”, via Fratelli Bandiera, Cosenza);

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 3^ GIORNATA: Reggina – Potenza (ore 16, Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3) – In diretta sui canali ufficiali Facebook (Reggina 1914) e Youtube (Reggina 1914 TV);

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 3^ GIORNATA: Reggina – Potenza (ore 14, Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3) – In diretta sui canali ufficiali Facebook (Reggina 1914) e Youtube (Reggina 1914 TV).