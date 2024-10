Calcio nel caos: Palermo prima in C, adesso no. Cambia anche il play out

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha trasformato la sentenza di primo grado contro il Palermo modificandola in una pesante penalizzazione per le irregolarità amministrative delle passate stagioni. Sono 20 i punti di penalizzazione, tantissimi, che, però, gli consentono comunque la permanenza nel campionato di serie B e creando nuovo scompiglio rispetto a quanto era già stato definito con la retrocessione dei rosanero ed il play out tra Salernitana e Foggia.

Una sentenza che adesso affossa nuovamente il Foggia tornato in terzultima posizione quindi in serie C, cambiando l’avversario dei granata, al confronto con il Venezia per mantenere la serie cadetta.

E non si pensi che sia finita qui. Ed in quel famoso girone di ferro della serie C, a cui si faceva riferimento qualche giorno addietro, per il momento c’è da escludere il Palermo.