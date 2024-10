Calcio: il presidente del Catania lancia la sua idea alla serie A

Tra le tante proposte per ripartire, c'è anche quella della società etnea, ma non riguarda la serie C

Una proposta che parte dal presidente del Catania Gianluca Astorina alle squadre di serie A, attraverso le colonne del Corriere dello Sport: “Se la Serie A ha bisogno di un posto sicuro in cui far tenere un possibile concentramento, beh, noi ci siamo: il complesso di Torre del Grifo può essere preso in considerazione.Il centro sportivo di Torre del Grifo è un gioiello del Catania, motivo di orgoglio e di vanto. La struttura può vantare quattro campi di calcio regolamentari, due in erba artificiale e due in erba naturale, tutti perfettamente tenuti.

Sempre all’interno del centro di Torre del Grifo è presente una foresteria in grado di garantire l’ospitalità ad almeno due squadre. Oltre alle palestre e agli altri servizi che possiamo garantire”.