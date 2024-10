Calcio – Catanzaro-Viterbese in campo. Altra scelta che fa discutere quella del presidente Camilli

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

Ogni decisione del presidente Camilli lascia il segno. Lo dice la sua storia vissuta da tantissimi anni nel mondo del calcio ed anche l’ultima ha fatto parecchio discutere. Quella di esonerare praticamente a stagione conclusa il tecnico Calabro, dopo la sconfitta interna contro il Rende, match decisivo per l’accesso ai play off, ma non solo.

La Viterbese dovrà giocare il prossimo 8 maggio la gara di ritorno della finale di Coppa Italia contro il Monza, dopo il 2-1 dell’andata a favore dei brianzoli e punta davvero tanto su questo incontro. A tal punto che per la trasferta di Catanzaro, in programma questo pomeriggio e valida per l’ultimo recupero di una stagione incredibile, la società ha deciso di lasciare a casa tanti titolari ed aggregare al gruppo un numero consistente di giovani.

E’ bene ricordare che la Viterbese ed il suo presidente Camilli erano stati protagonisti all’inizio di questa stagione, per la protesta diventata poi lunga attesa, riguardo la collocazione della squadra nel girone C sempre contestata. Dopo aver perso una serie di ricorsi, ha finalmente iniziato il suo campionato ma con gravissimo ritardo, trovandosi costretta negli ultimi mesi a scendere in campo praticamente ogni tre-quattro giorni per i match di recupero.

La Reggina guardava con particolare attenzione al cammino della Viterbese sia in chiave play off qualificazione diretta, ma anche per l’eventuale vittoria della Coppa Italia che avrebbe liberato un altro posto in griglia. Problematiche che adesso, alla squadra di Cevoli, non interessano più, vista la qualificazione già acquisita.