Calcio: un giovane centrocampista del Bocale ceduto al Catanzaro

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare il passaggio del giovane calciatore biancorosso Nicola Arcudi all’U.S. Catanzaro.

Un salto di qualità importante per il giovane Nicola, centrocampista classe 2007 che nell’ultimo biennio ha brillato nella linea mediana del Bocale, prima nella categoria Under 15, poi con Under 17 Elite e Under 19. Tecnica e personalità, intelligenza tattica e dinamismo, queste le principali qualità di un ragazzo che si è dimostrato maturo in campo e fuori, dando sempre prova di grande umiltà. Tanti sono stati i suoi gol in queste due stagioni, soprattutto grazie al suo punto di forza, il calcio piazzato, del quale si è dimostrato un autentico specialista. Oltre a essere uno dei protagonisti del settore giovanile biancorosso, Arcudi ha avuto l’opportunità di mostrare le sue doti con una partecipazione più che positiva con la rappresentativa calabrese all’ultimo Torneo delle Regioni.

Per il Bocale, il passaggio di Nicola al Catanzaro rappresenta un motivo di gioia, soddisfazione e orgoglio, consapevoli che il ragazzo possieda tutte le carte in regola per poter proseguire il suo cammino verso il calcio che conta.

Buona fortuna Nicola, fagli vedere chi sei, il Bocale Calcio ADMO tiferà per te!