Calcio – Christian Puggioni ha ancora voglia di essere protagonista

A Reggio Calabria ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza

Ha ancora voglia di dare il proprio contributo. L’ex amaranto Christian Puggioni classe 81, 61 presenze con la maglia della Reggina, si accasa alla Vis Pesaro e da domani sarà a disposizione del gruppo per svolgere il suo primo allenamento. A Reggio Calabria ha vissuto anni importanti, contribuendo alla miracolosa salvezza del meno undici al fianco di Campagnolo e da assoluto protagonista nella stagione in serie B con quella beffarda eliminazione sul campo del Novara, con la compagine amaranto lanciatissima verso la finale play off.

Il 17 ottobre 2018, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria consegue la laurea magistrale in giurisprudenza discutendo una tesi sui diritti audiovisivi sportivi.