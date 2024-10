Calcio – Nella classifica degli spettatori, la Reggina vince con un clamoroso vantaggio

Dominio assoluto della Reggina per quello che riguarda la presenza di pubblico in occasione del primo turno dei play off. Su tuttoC.com, viene stilata la classifica delle prime tre classificate e il distacco dalla seconda è davvero clamoroso. Per la società amaranto è anche il record stagionale con 13.959 spettatori, il precedente nel derby con il Catanzaro che ne ha fatti segnare 11.181. Di seguito le prime tre classificate:

Il podio della Serie C

1. Reggina-Monopoli: 13.959 spettatori;

2. Potenza-Rende: 3.161 spettatori;

3. Pro Vercelli-Alessandria: 2.538 spettatori

