"Clean sheet" in serie B. Monza in testa, il dettaglio che riguarda la Reggina

Oggi parliamo di “clean sheet” o, per chi non amasse gli inglesismi, “porta inviolata”. In sostanza riguarda le partite in cui una squadra è riuscita a non subire reti.

Nel campionato cadetto, alla 30° giornata, a fronte di una media generale di 9.3 partite senza subire gol, è il Monza la squadra che ha mantenuto inviolata la porta in più partite, ben 15 (il 50% di quelle disputate), segue la Spal a 14 e chiude il podio la Salernitana a 13. Ascoli e Vicenza chiudono la classifica specifica con 4 clean sheet ciascuna.

La graduatoria dei clean sheet consecutivi, ad oggi, con una media generale di 3 partite consecutive con la porta inviolata, vede la Salernitana a 7, Spal e Frosinone a 5. In fondo alla classifica troviamo Cosenza, Cremonese ed Ascoli che non sono riusciti a non subire gol per 2 partite consecutive.

Stesso identico piazzamento per le 3 squadre in testa al ranking dei clean sheet, relativamente ai punti conquistati nelle partite in cui non hanno subito reti. Al Monza le 15 partite in cui non è stata violata la porta, hanno garantito 37 (media di 2.4 punti nelle partite con clean sheet) dei 50 punti totali, la Spal ne ha ottenuti 32 (2.2 di media), il 71% dei punti totali, e la Salernitana ha conseguito 27 punti (media di 2.07), poco più della metà di quelli generali.

Nessuna di queste 3 squadre, ha realizzato i clean sheet totali con un solo portiere. Nel Monza è Di Gregorio ad aver tenuto la porta inviolata per più partite, 10, totalizzando 26 punti (2.6 punti ogni partita in cui è riuscito a non subire gol). In 5 gare i pali dei brianzoli sono stati difesi da Lamanna, portando a casa 11 punti (2.2 di media). Le 14 partite in cui la Spal non ha subito reti hanno visto protagonisti due portieri in egual misura, difatti Berisha e Thiam hanno messo in carniere 7 partite a testa con clean sheet. Anche nei punti realizzati c’è equilibrio, 17 (media 2.4) con Thiam a difesa della porta e 15 (2.1 di media) con Berisha. Nella Salernitana è Belec ad aver disputato più match senza gol alla casella “subiti”, ben 10, con 22 punti realizzati (2.2 medi), mentre Adamonis è stato presente in 3 circostanze, facendo registrare +5 punti (1.6 di media).

Sono 3, invece, le squadre che hanno totalizzato tutti i clean sheet con lo stesso portiere. Nel Chievo è Semper ad essere stato in campo nelle 11 partite in cui la porta è rimasta inviolata. Fiorillo nel Pescara è stato protagonista degli 8 clean sheet della sua squadra. Gabriel ha difeso la porta del Lecce nelle 7 partite in cui i salentini non hanno subito gol.

La Reggina, anche in questa speciale classifica, si attesta nelle posizioni più vicine alla media generale. Sono 9 le partite in cui gli amaranto non hanno subito gol, -0.3 rispetto alla media generale, e sono 3 i clean sheet consecutivi registrati ad oggi, in linea con la media della Serie B. I punti conseguiti grazie ai 9 clean sheet sono 21 (2.3 medi nelle partite con la porta inviolata). Nel girone di andata sono state 3 le partite senza subire reti con 7 punti conquistati, il pareggio casalingo contro il Cosenza, la vittoria esterna contro la Reggiana e la vittoria ottenuta al Granillo ai danni della Cremonese. In queste partite è stato Guarna il guardiano della porta (2.3 punti medi nelle partite in cui non ha subito gol). Nel girone di ritorno i clean sheet sono stati 6, ed i punti ottenuti 14. 4 clean sheet realizzati in casa, il pareggio contro la Salernitana e le vittorie con V.Entella, Pordenone e Monza, e 2 in trasferta, il blitz di Pescara e il pari di Pisa. Nel girone di ritorno, a difesa dei pali nelle gare concluse senza nessuna rete al passivo, c’è stato Nicolas (giunto in riva allo Stretto nel mercato di Gennaio), che ha fatto mettere a verbale 6 clean sheet e 14 punti (2.3 di media). Nelle prime 3 giornate del girone di ritorno la Reggina ha stabilito il record di clean sheet consecutivi, ottenendo 7 punti (2.3 a partita).