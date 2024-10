Calcio: c’è la data ufficiale del prossimo Consiglio Federale

Se per la serie A e la serie B è stato il 28 maggio il giorno decisivo per il definitivo ok riguardo la partenza dei campionati, stabilita per il prossimo 20 giugno, per la Serie C sarà il Consiglio Federale a stabilirne eventuale ripartenza e modalità. Qualche ora fa è stato il Ministro Spadafora ad annunciare la data della prossima riunione della FIGC e, contrariamente a quanto detto fino ad ora, è fissata per il 4 di giugno.

Quel giorno la Reggina e tutta la Lega Pro conosceranno finalmente il loro destino