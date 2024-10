Calcio, Coppa Italia: Reggina al Granillo contro l’Acireale

La Reggina ha giocato tre partite ufficiali in questo avvio di stagione. La prima è stata quella di Coppa Italia con il netto successo sulla Vibonese che ha consentito alla squadra di Pergolizzi di poter accedere al turno successivo. A tale proposito sarà l’Acireale il prossimo avversario con l’appuntamento già fissato per il 6 di novembre alle ore 14,30, sempre allo stadio Oreste Granillo. Per la cronaca gli altri due impegni ufficiali sono stati quelli di campionato alla prima uscita contro la Nuova Igea, vittoria in trasferta e poi quello casalingo con la Scafatese, amaramente perso.

