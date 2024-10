Reggina, più forti della Scafatese: convinzione o stimolo?

Siamo più forti della Scafatese. Lo ha dichiarato mister Pergolizzi, lo hanno ribadito con forza il capitano Barillà e dopo di lui anche Porcino. Una sorta di convinzione unita a determinazione probabilmente anche per superare emotivamente la bruciante sconfitta subìta domenica scorsa.

Di sicuro è necessario capire dove migliorare per evitare nuovi scivoloni crescendo nelle prestazioni e nella condizione atletica. Sarà la settimana in cui il tecnico continuerà le proprie valutazioni rispetto anche alle scelte che dovrà fare, con un organico numeroso che offre ampia possibilità. Ci saranno delle riflessioni anche sul modulo? Quello attuale non entusiasma per praticità e sviluppo della manovra e inoltre sacrifica parecchio alcuni calciatori che per caratteristiche sarebbero più adatti ad un altro sistema di gioco.

Fermo restando che quel che conta maggiormente in questo momento, è tornare immediatamente alla vittoria e il Città di Sant’Agata sarà l’avversario da battere. Lo scorso anno si perse nei due confronti, con il risultato dell’andata ribaltato poi a tavolino per un banale errore nel corso delle sostituzioni dei siciliani, nel match di ritorno una prestazione deludente fece scatenare la rabbia del patron Ballarino. Oggi la musica dovrebbe essere diversa ma da questo campionato abbiamo imparato che ogni match diventa complicato se non lo si affronta con la giusta mentalità.