Calcio e covid: clamoroso, la Regione Campania blocca la partenza del Napoli

"Il Napoli non parte per Torino, squadra bloccata per disposizione della Regione Campania". E' questa la notizia dell'ultima ora pubblicata da Sky Sport. Anche il calcio continua a fare i conti con il covid 19 e la situazione giorno dopo giorno sembra peggiorare. Due positivi nella squadra partenopea, due nello staff della Juventus, specificato che non si tratta di squadra, tecnici e medici. Poi la crescita dei contagi con la Campania che oggi è risultata la regione che ne ha segnati più di ogni altra in Italia.

La paura di un nuovo stop ancora non c'è, ma la preoccupazione per quello che potrà accadere è moltissima.