Calcio – Cozza al Messina, si decide oggi. Insieme a lui altri ex Reggina

Dovremmo essere alla svolta. Se ne torna a parlare da qualche giorno insistentemente e dovrebbe essere oggi il giorno in cui il presidente Sciotto andrà a sciogliere le riserve riguardo il nuovo allenatore del Messina.

Una scelta ponderata che ha necessitato di una lunga riflessione dopo le forti contestazioni dei giorni scorsi da parte della tifoseria che, alla notizia di Ciccio Cozza come nuovo tecnico dei giallorossi, ha manifestato il proprio dissenso ed anche in maniera molto decisa.

I ripetuti colloqui con il Ds Carmelo Rappoccio, dovrebbero aver portato alla fumata bianca e quindi alla decisione di assegnare la conduzione tecnica all’ex capitano della Reggina che, da allenatore, ha conquistato una promozione in serie C1 con il Catanzaro, un quarto posto con la Reggina utile poi al ripescaggio in C, una promozione con la Sicula Leonzio dopo una straordinaria e forse irripetibile rimonta.

Interrotta praticamente subito la negativa parentesi di Taranto.

Insieme a Francesco Cozza, altri ex Reggina come Ivan Franceschini (vice), l’allenatore dei portieri Enrico Etna ed il preparatore atletico Luca Princiotta.