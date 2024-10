Calcio, Criscitiello su Mimmo Toscano e il perché del possibile addio al Cesena

Una cavalcata strepitosa, ma Mimmo Toscano in serie C è ormai abituato a questo tipo di percorso. Il suo Cesena ha stravinto il campionato e ci siamo accorti che non intende fare sconti fino alla fine, si punta ad altri record, perchè l’allenatore reggino oltre a vincere vuole lasciare il segno, a vita. E’ amatissimo dalla tifoseria, ma nonostante tutto questo il futuro non è certo possa essere ancora sulla panchina dei romagnoli. Oggi, nel consueto editoriale del lunedi il giornalista Michele Criscitiello scrive su sportitalia: “In serie B, invece, il neo promosso Cesena sta riflettendo su Mimmo Toscano. Conferma assolutamente non scontata, anzi, ad oggi è più alta la possibilità di un divorzio con Toscano che viene considerato un mago della C ma non adatto per la B“.

