Calcio: seria crisi economica per il Catania. Il club chiede aiuto ai tifosi

Comunicato ufficiale della società con tanto di iban, per riuscire a continuare con il calcio a Catania

“Sono ancora in corso alcune interlocuzioni con investitori stranieri per rilanciare la nostra squadra del cuore ma soltanto Catania, in questa fase, può sostenere il Calcio Catania.

Amore, passione, dedizione e profondi sentimenti rossazzurri appartengono anzitutto ai catanesi.

La storia del club deve continuare.

Oggi più che mai, dipenderà da tutti noi, nessuno escluso.

Pertanto invitiamo tutte le persone che nutrono un sincero affetto per il Calcio Catania ad effettuare un versamento, libero nella misura, destinato a garantire alla società la forza necessaria in tempi brevissimi.

Qualora la somma corrisposta non fosse utilizzata, Sport Investment Group Italia provvederà al rimborso integrale della stessa”.

fonte: calciocatania.it