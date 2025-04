Calcio: oggi le scadenze federali. Lente di ingradimento su tre società

Ricordiamo che due club sono già stati esclusi in Lega Pro nel girone C

Scade alla mezzanotte di oggi l’ennesima deadline stagionale relativa ai pagamenti dei tesserati delle formazioni professionistiche iscritte ai campionati FIGC. Un tema di strettissima attualità, soprattutto in Serie C, categoria che in questa stagione ha già visto l’esclusione per problemi economici di due club: Taranto e Turris.

Leggi anche

Di seguito, quanto stabilisce il regolamento in merito alle scadenze per il pagamento degli stipendi nella stagione 2024/2025:

“Il mancato pagamento entro il 16 aprile 2025 degli emolumenti dovuti per il mese di febbraio 2025 comporta l’applicazione della sanzione pari ad almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. Inoltre, per il persistente eventuale mancato pagamento degli emolumenti relativi al I° e II° trimestre andranno aggiunti almeno 2 punti di penalizzazione (per trimestre)”.

Massima attenzione, dunque, per quelle società già colpite da penalizzazioni in occasione della precedente scadenza: Messina, Lucchese e Triestina sono ora sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc.

fonte: TMW