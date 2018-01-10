di Michele Favano – Scilla e la Scillese sognano. Quello che sta accadendo nel campionato di prima categoria ha davvero dell’incredibile e riguarda in modo particolare la squadra guidata dal tecnico Fabio Crupi. Una straordinaria escalation in classifica, conseguenza di un filotto di ben otto successi consecutivi, praticamente da quando lo stesso allenatore si è insediato, scalando la graduatoria e portando la squadra a ridosso dei primissimi posti:

Crupi alla guida della Scillese

“La Scillese ha pensato al sottoscritto nel momento in cui le cose non andavano benissimo. A dire il vero il corteggiamento era arrivato un po’ prima, solo che avevo bisogno di tempo per organizzarmi con quello che oggi mi impegna tantissimo cioè la scuola calcio Francesco Cozza alla quale sono veramente molto legato.

Qui alla Scillese ho trovato un gruppo compatto, che mi segue con particolare attenzione. Stiamo dando anche uno sguardo più attento al settore giovanile in modo particolare alla Juniores dalla quale attingiamo con graduale inserimento di alcuni ragazzi in prima squadra. I meriti non sono solo dell’allenatore ma dell’intero staff.

La sfida alla Pro Pellaro

Domenica non possiamo permetterci di sbagliare, affronteremo la squadra più forte del campionato, la Pro Pellaro, questo dicono al momento i numeri, lo faremo senza alcun timore e con la convinzione di poter fare punti, mettendoci il massimo sul piano dell’impegno, vedremo quello che ci dirà il campo.

L’unico cruccio di questa meravigliosa avventura è la poca partecipazione del pubblico scillese. Speravo in un maggiore coinvolgimento, proveremo a continuare il nostro percorso di vittorie per cercare di convincerli”.