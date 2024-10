Calcio: tutte le squadre già promosse in serie D

Erano 484 le squadre che hanno cominciato il campionato di Eccellenza nelle varie regioni d’Italia, divise in 29 gironi totali. Saranno solamente 36 le squadre che approderanno in Serie D l’anno prossimo. E abbiamo già i primi verdetti della stagione corrente.

Infatti il regolamento prevede il salto di categoria diretto per (quasi) tutte le prime classificate del proprio campionato di Eccellenza. Le altre, per sperare di realizzare il sogno di giocare in Serie D, dovranno passare per gli Spareggi Nazionali dopo aver vinto i play-off di regione. Inoltre, c’è anche la possibilità di ottenere la promozione tramite la vittoria della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le squadre già promosse in Serie D

Iniziato lo scorso agosto con quasi 500 squadre iscritte, il campionato di Eccellenza ha già offerto i primi verdetti. Di seguito, le 17 squadre già qualificate alla prossima Serie D 2024-2025.

Abruzzo: Teramo

Basilicata: Francavilla

Calabria: Sambiase

Campania: Sarnese, Real Acerrana

Emilia-Romagna: Cittadella VIS Modena, Sasso Marconi

Friuli-Venezia Giulia:

Lazio:

Liguria: Imperia

Lombardia: Ospitaletto, Oltrepò

Marche: Civitanovese

Molise: Isernia

Piemonte:

Puglia:

Sardegna: Ilvamaddalena

Sicilia: Nissa, Enna

Trentino-Alto Adige:

Toscana: Tuttocuoio, Siena

Umbria:

Veneto: Vigasio, Calvi Noale

