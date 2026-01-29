Calcio, Daspo per un dirigente: infila la bandierina dentro i pantaloncini dell’arbitro

“A fare notizia nella sfida dell’11 gennaio scorso tra Arno Castiglioni Laterina e Fratta Santa Caterina non è il punteggio – finita 0-3 per gli ospiti – ma un episodio successo prima della fine della partita. Un dirigente della squadra di casa, infatti, dopo essere stato espulso per vivaci proteste aveva aperto i pantaloncini al direttore di gara infilandogli dentro la bandierina. Il referto dell’arbitro aveva spinto il giudice sportivo a squalificarlo fino al 1° settembre. Per lui è arrivato anche il daspo di due anni per una condotta, si legge nella nota della questura, “tanto più censurabile in quanto commessa proprio da chi ricopre un ruolo di riferimento e di buon esempio per la compagine sportiva e dall’ampio risalto mediatico a livello locale e nazionale”.

fonte: gazzetta.it