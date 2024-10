Calcio – Sondaggio su Denis e sulla sua importanza per la Reggina. Il risultato

Dopo due partite consecutive in cui German Denis ha realizzato due doppiette, nel match giocato a Potenza si è fermato, pur fornendo un importante contributo alla squadra, soprattutto con uno dei suoi movimenti in area di rigore, in occasione del primo gol di Corazza. Il portale TuttoC.com ha lanciato un sondaggio riguardo l’importanza che può avere il centravanti come uomo in più nella corsa alla promozione.

Il risultato finale è stato che per il 71,43% dei votanti Denis sarà l’uomo in più della Reggina, mentre secondo il 28,57% il centravanti argentino non sarà determinante.

Leggi anche