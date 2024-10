Reggina, Marchi: ‘Il Potenza ha rosicato per il terzo gol subìto, su Bellomo…’

All’indomani della sfida tra Potenza e Reggina, ospite di “Passione Amaranto” su Reggina TV il difensore Paolo Marchi: “A Potenza c’erano tanti aspetti che potevano far pensare ad un impegno duro e difficile. A partire dal campo in sintetico, poi dalla forza difensiva di questa squadra che non aveva ancora subito gol in casa, la grande affluenza di pubblico. Riuscire a vincere in quel modo è una ulteriore prova di forza del nostro gruppo, tre gol e mai un tiro in porta concesso agli avversari.

Siamo stati bravi a sfruttare le opportunità del primo tempo e poi a gestirle nel secondo, trovando anche il terzo gol. Tre punti super meritati. Il Potenza ha rosicato soprattutto per il terzo gol subìto, non credo per l’esultanza di Bellomo che quando segna fa sempre così in casa e fuori, è il suo modo di festeggiare una rete. In quel frangente Emerson, avendo commesso anche un errore, probabilmente era nervoso e ne è venuto fuori un parapiglia che purtroppo costerà caro al nostro numero dieci.

Sto recuperando da un piccolo fastidio al ginocchio, spero di farlo in fretta e magari essere disponibile per la sfida di Coppa Italia ancora contro il Potenza. Sono ben consapevole di avere davanti a me un grandissimo giocatore come Rossi, sta facendo benissimo ma io mi alleno sempre bene per farmi trovare pronto.

Non dobbiamo temere niente e nessuno, stiamo tracciando una strada e speriamo di poterla percorrere così come lo si sta facendo fino alla fine. Il saluto ai nostri tifosi ogni fine gara è da brividi perchè anche se non vivi la partita da protagonista diretto è sempre una bellissima emozione, indescrivibile”.