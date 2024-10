Calcio – German Denis spiega il suo si alla Reggina

Fermo ai box per un problema al polpaccio, German Denis è tornato martedi ad allenarsi con i compagni, ma non parteciperà alla trasferta di Terni mentre potrebbe essere pronto per la super sfida di domenica con il Catania. Lo ha intervistato l’AS Roma Match Program, di seguito la parte che riguarda la decisione nell’accettare la Reggina, riportata dai colleghi di TuttoC.com: “Questa era una sfida stimolante, in un club organizzato e con prospettive di crescita. Voglio dare il mio contributo, in termini di gol e personalità alla squadra. Ci sono i presupposti per fare bene. In Italia mi sono sempre sentito a casa, qui mi sono tolto parecchie soddisfazioni”.

