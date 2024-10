Ternana-Reggina: la probabile formazione amaranto con qualche novità

Un altro big match per la Reggina, ancora in trasferta. Turno infrasettimanale per la serie C con gli amaranto che scenderanno per primi in campo, in mezzo ad una serie di polemiche per la scelta dell’orario. Di fronte la capolista Ternana, squadra costruita ed attrezzata per il salto di categoria, che a soli quattro minuti dalla conclusione è riuscita ad ottenere il massimo della posta in palio a Lentini e grazie a questo tornare in vetta.

Mimmo Toscano, che ragiona partita per partita, dovrà prendere atto comunque di queste tre gare in una settimana e fare una serie di valutazioni, quindi con possibili novità in formazione. Fuori per infortunio Denis e Doumbia.

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Francesco, De Rose, Sounas, Bresciani; Reginaldo, Corazza. All. Toscano

