Calcio – La Reggina punta alla vetta. Il programma della giornata e la classifica

Derby di Puglia con l'esordio sulla panchina del Bari di Vivarini. Catanzaro contro gli ultimi in graduatoria

Sesta giornata del campionato di serie C, il programma del turno infrasettimanale con Ternana-Reggina su tutti. esordio in panchina per Vivarini al Bari dopo l’esonero di Cornacchini:

Ternana – Reggina

Vibonese – AZ Picerno

Avellino – V. Francavilla

Bisceglie – Casertana

Paganese – Rende

Teramo – Viterbese

Bari – Monopoli

Catania – Cavese

Catanzaro – Rieti

Potenza – Sicula Leonzio

CLASSIFICA

Ternana 12

Reggina 11

Potenza 10

Catanzaro 10

Viterbese 9

Monopoli 9

Catania 9

Avellino 9

AZ Picerno 8

Bari 7

Bisceglie 7

V. Francavilla 6

Paganese 5

Cavese 5

Teramo 4

Vibonese 4

Sicula Leonzio 1

Rende 1

Rieti 1

