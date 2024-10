Calcio Dilettantistico: E’ festa a Locri. Risultati e classifiche

Copertina del calcio dilettantistico per l’AC Locri 1909. Gli amaranto, infatti, ottengono un pari contro il Castrovillari, festeggiando finalmente la vittoria del campionato d’Eccellenza Calabrese e la conseguente promozione in Serie D dopo ben 16 anni. Proprio nel massimo torneo dilettantistico, cambio della guardia in vetta, con Vibonese e Nocerina che scavalcano il Troina. In Promozione, solo un pari per il Gioiosa a San Luca con il Bocale ad un passo dall’aritmetica vittoria del campionato. Grande bagarre in Prima Categoria, con sei squadre in sette punti, con l’Archi a guidare il gruppo. Infine, la Ludos Vecchia Miniera, in Seconda Categoria, ne fa sette all’Antonimina e risponde alla Fortitudo, vittoriosa ieri sulla Campese.

SERIE D, 27^ GIORNATA

Acireale-Palmese 1-0

Cittanovese-Ebolitana 1-0

Gela-Sancataldese 2-2

Gebilson-Igea Virtus 0-1

Nocerina-Paceco 6-0

Portici-Isola Capo Rizzuto 1-0

Roccella-Vibonese 0-4

Troina-Ercolanese 1-2

mercoledi 4/04/2018

Messina-Palazzolo

CLASSIFICA: Vibonese 57, Nocerina 57, Troina 55, Igea Virtus 53, Ercolanese 51, Gela 40, Sancataldese 39, Acireale 39, Messina 35, Gebilson 35, Cittanovese 34, Portici 33, Palmese 27, Ebolitana 27, Roccella 24, Palazzolo 24, Paceco 16, Isola CR 12.

PROSSIMO TURNO, 28^ GIORNATA (25/03): Ercolanese-Vibonese, Ebolitana-Troina, Igea Virtus-Messina, Isola CR-Acireale, Nocerina-Gela, Paceco-Cittanovese, Palmesye-Roccella, Sancataldese-Gebilson, Palazzolo Portici

ECCELLENZA CALABRIA, 26^ GIORNATA

Cutro-Siderno 0-0

GallicoCatona-Luzzese 0-1

Cotronei-Acri 1-0

Locri-Castrovillari 1-1

Paolana-Sersale 2-1

Reggiomediterranea-Amantea 5-0

Soriano-Scalea 3-0

Trebisacce-Aurora Reggio 2-0

CLASSIFICA: Locri 62, Siderno 49, Cotronei 49, Castrovillari 47, Acri 44, Gallico Catona 37, Trebisacce 36, Sersale 34, Soriano 34, Reggiomediterranea 33, Scalea 32, Cutro 32, Paolana 29, Amantea 22, Luzzese 17, Aurora Reggio 14.

PROSSIMO TURNO, 27^ GIORNATA (8/04): Aurora Reggio-GallicoCatona, Acri-Soriano, Castrovillari-Trebisacce, Amantea-Cutro, Siderno-Locri, Luzzese-Paolana, Scalea-Reggiomediterranea, Sersale-Cotronei.

PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 26^ GIORNATA

Bagnarese-Botricello 2-0

Bocale-Africo 1-0

Brancaleone-Villese 2-0

Gioiese-Maida 0-1

San Gregorio-Stilese 0-2

Bovalinese-Filogaso 1-0

Rombiolese-Real 7-0

San Luca-Gioiosa 1-1

CLASSIFICA: Bocale 60, Gioiosa 52, Bagnarese 51, Africo 50, Brancaleone 44, Stilese 43, Bovalinese 43, Rombiolese 40, San Luca 36, Botricello 25, Villese 24, Gioiese 24, Filogaso 23, San Gregorio 23, Maida 23, Real 12.

PROSSIMO TURNO, 27^ GIORNATA (7-8/04): Africo-Bagnarese, Botricello-Rombiolese, Maida-San Gregorio, Filogaso-Gioiese, Gioiosa-Bocale, Real-Bovalinese, Stilese-Brancaleone, Villese-San Luca

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 25^ GIORNATA

Bianco-Taurianovese 4-1

Hierax-Bovese 2-1

Rhegium City-San Giorgio 0-4

San Gaetano Catanoso-Archi 3-6

Audax Ravagnese-Città di Rosarno 0-2

Deliese-Pro Pellaro 1-2

Palizzi-Scillese 1-2

Rosarno-Ravagnese 0-1

CLASSIFICA: Archi 57, Bianco 56, Città di Rosarno 56, Scillese 55, Pro Pellaro 53, Ravagnese 50, Deliese 41, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 30, San Giorgio 27, Palizzi 27, Bovese 25, Hierax 22, Taurianovese 13, Audax Ravagnese 11, Rhegium City 8.

PROSSIMO TURNO, 26^ GIORNATA (7-8/04): Scillese-Audax Ravagnese, Ravagnese-Rhegium City, Archi-Palizzi, Hierax-San Gaetano Catanoso, Taurianovese-Rosarno, Città di Rosarno-Bianco, Bovese-Pro Pellaro, San Giorgio-Deliese.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 21^ GIORNATA

Borgo Grecanico-Saint Michel 3-0

Grotteria-Nova Sanf 2-1

Fortitudo Reggio-Campese 4-0

Condofuri-Catona 0-2

Ludos Vecchia Miniera-Antonimina 7-2

Polistena-Lazzaro 2-1

San Roberto Fiumara-Futsal Melito 2-1

CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 57, Ludos Vecchia Miniera 47, Borgo Grecanico 41, Catona 38, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 29, Grotteria 27, Antonimina 24, Polistena 24, Futsal Melito 21, Saint Michel 20, Condofuri 19, Campese 18, Nova Sanf 17.

PROSSIMO TURNO, 22^ GIORNATA (24/03): Antonimina-Borgo Grecanico, Catona-Fortitudo, Futsal Melito-Campese, Nova Sanf-Condofuri, Saint Michel-Grotteria, San Roberto-Polistena, Lazzaro-Ludos Vecchia Miniera.