Calcio – DS Dolci: ‘Guberti ha rifiutato dalla Reggina un’offerta stratosferica’

Una Reggina dirompente in questa sessione di calciomercato e la dimostrazione è chiara, lampante, viste le operazioni portate avanti e concluse dal DS Taibi, con i calciatori fino al momento arrivati, tutti di caratura certamente superiore rispetto al campionato di serie C.

Nel contesto di una serie di trattative, vi sono stati anche dei no, come quello di Paghera, o quello dell’esterno Guberti. Sulla scelta di quest’ultimo, si è espresso il DS del Siena Dolci, in un intervista rilasciata a zonacalcio.net:

“Il nostro mercato si basa in particolare sul recupero dei nostri calciatori che possono dare un ottimo apporto alla squadra. Siamo veramente felici della scelta fatta da Guberti che ha deciso di restare con noi, rifiutando un’offerta stratosferica dalla Reggina“.

