Calcio: il Ds Pellegrino tra l'avventura alla Reggina e il sogno Messina. Le dichiarazioni

"Partiti in una situazione complicata, non c’era nemmeno la denominazione Reggina. Annata comunque straordinaria"

Torna a parlare il Ds Maurizio Pellegrino, dopo le dimissioni presentate qualche settimana addietro alla società amaranto. Un rapporto che sembrava molto solido con la proprietà e che invece per motivi che oggi si possono solo ipotizzare, si è interrotto al termine della stagione. L’ex dirigente amaranto su Gazzetta del Sud ha ripercorso il campionato con la Reggina e ha manifestato particolare soddisfazione per l’accostamento al Messina: “A Reggio Calabria siamo partiti in una situazione difficile, con tanti problemi anche perchè non c’era nemmeno la denominazione Reggina. Abbiamo iniziato con due mesi di ritardo e creato una squadra in pochi giorni, dovendo anche rispettare le regole degli Under della Serie D. Però abbiamo raggiunto la finale playoff con il Siracusa e lanciato dei ragazzi di buonissima prospettiva. Un’annata che definirei straordinaria, tanto che adesso ci sono le basi per e provare a vincere il prossimo campionato“.

L’accostamento al Messina