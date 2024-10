Calcio Eccellenza, – Clamoroso stop della Reggiomed, ne approfitta il Corigliano.

Nella giornata in cui si dava per scontato il sesto successo consecutivo, arriva invece uno stop inaspettato per la Reggiomed fermata in casa dal fanalino di coda Acri. Ne approfitta il Corigliano ancora vittorioso ed ora primo in classifica.

SESTA GIORNATA

Bovalinese – Isola C.R. rinv.

Corigliano – Bocale 2-0

Cotronei – Olympic Rossanese 0-1

Cutro – Siderno 1-1

Gallico Catona – Scalea 0-1

Paolana – Sersale 2-0

Reggiomed – Acri 1-1

Soriano – Trebisacce 1-0

CLASSIFICA

Corigliano 17 (-1)

Reggiomed 16

Olympic Rossanese 12

Cotronei, Paolana 10

Trebisacce, Bocale, Soriano 8

Siderno, Scalea 7

Bovalinese, Sersale 6

Isola C.R., Gallico, Cutro 3

Acri 2