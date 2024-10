Calcio Eccellenza: Il San Luca si affida ad un allenatore di esperienza

Dopo l’inaspettato esonero di Figliomeni, il San Luca, ancora vittorioso e sempre in testa alla classifica del campionato di Eccellenza, ha puntato in alto per l’assegnazione della propria panchina, ufficializzando questa mattina l’arrivo di un allenatore esperto, questo il comunicato:

“A.S.D. San Luca comunica di avere affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Stefano De Angelis. Il neo tecnico ed il club giallorosso hanno raggiunto un accordo su base annuale fino al 30 giugno 2020 con l’opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2021. Nel suo staff il neo tecnico giallorosso avrà come vice il Sig. Pasqualino Canonico il quale ricoprirà anche il ruolo di match analyst.

Stefano De Angelis è nato a Roma il 23 maggio 1974. Ex terzino sinistro, nella sua carriera da calciatore ha disputato 202 incontri in Serie B, con le maglie di Cosenza, Cagliari, Salernitana, Catanzaro ed Avellino e 169 incontri in Serie C1 con diversi club tra cui Ischia, Avellino e Genoa.

Nel 2011 intraprende la carriera da allenatore: inizia in Serie D con l’ASD Città di Marino chiudendo il campionato al secondo posto dietro alla Salernitana. L’anno successivo, un’esperienza alla guida del Rende prima di approdare, nella stagione 2013-2014, al timone della Berretti del Cosenza Calcio. Nella stagione successiva, da vice allenatore del Cosenza Calcio, conquista la Coppa Italia di Lega Pro contro il Como. Nel dicembre della stagione 2015-2016 viene promosso ad allenatore della prima squadra del Cosenza Calcio. Alla guida dei lupi chiude la stagione piazzandosi al 5^ posto in classifica, conquista i playoff di Serie C e raggiunge i quarti di finale playoff contro il Pordenone. Nella stagione 2016-2017 alla guida del Bari Primavera raggiunge la semifinale contro il Cagliari. La scorsa stagione fa ritorno alla guida del Cosenza Primavera nel Girone B di Primavera 2, con la quale raggiunge la qualificazione ai quarti di finale Coppa Italia contro l’Inter. L’ultima, seppur breve, esperienza in ordine di tempo, è stata la scorsa estate in Serie D come allenatore dell’Avezzano Calcio.

Un caloroso benvenuto a Sig. Stefano De Angelis da tutta l’ASD San Luca, e un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza da allenatore in giallorosso!”.