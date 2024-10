Calcio: aria di ribaltone in casa Spal. Via Clotet, pronto il sostituto

La decisione sarebbe maturata in questi giorni in cui il campionato è fermo. La Spal, partita con ben altri propositi, si trova nella parte medio bassa della classifica e nonostante la bravura riconosciuta al tecnico spagnolo Clotet, troppi gli alti e bassi che hanno caratterizzato fino al momento la stagione dei biancazzurri.

Leggi anche

Accordo già trovato con Venturato?

Secondo quanto riferito da Sky Sport il presidente Tacopina, al momento a New York e trincerato nel silenzio sull’argomento, avrebbe deciso di affidare la squadra ad un esperto della categoria come Roberto Venturato, l’autore dei tanti miracoli firmati in questi anni dal Cittadella. In giornata è previsto un incontro tra i dirigenti della Spal.