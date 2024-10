Calcio – Ex promessa della Reggina approda al Locri

Un altro colpo interessante messo a segno dal Locri. In amaranto il centrocampista Domenico Mazzone, già promessa della Reggina, cresciuto al S. Agata con nove presenze in serie C. Non particolarmente fortunata la sua ultima esperienza nella stagione 2016-2017, arrivato in prestito dal Pescara.

Lo scorso anno 14 presenze in serie D con la Palmese, inizia adesso una nuova avventura.

Questo il comunicato ufficiale della società:

“Ancora un colpo al centrocampo, con la firma di Domenico Mazzone (10/05/97). Con un passato tra Reggina, Pescara e Palmese, Domenico opera principalmente da mezzala o davanti la difesa.

Grinta e qualità per il “cavallo alato”. Benvenuto nella famiglia amaranto”.